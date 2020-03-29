Погода в Москве побила очередной температурный рекорд

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла рекордной отметки в 17,4 градуса, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году и составил 16,5 градусов тепла.

«В Москве метеонаблюдения ведутся с 1879 года. Самая высокая температура 28, 29 и 30 марта отмечалась в 2007 году. Вчера рекорд был преодолен, и сегодня тоже. До сих пор самая высокая температура была 16,5 градусов. Сейчас — 17,4 градуса», — рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что Москва оказалась в теплой части антициклона, и в регион поступает теплый воздух с юга и юго-запада страны.

По его словам, завтра в столице температурных рекордов не будет — ожидается резкое похолодание.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ночью во вторник и среду температура воздуха в Москве опустится до минус 4-7 градусов.