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Общество ,  
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Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето

На всей территории России ожидается лето с переменчивой погодой, когда жара будет чередоваться холодом и дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Ura.ru.

По его словам, причиной такой «капризной» погоды станет нестандартное движение воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север.

«Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — пояснил Вильфанд.

Сильнее всего это будет проявляться на Урале. По словам синоптика, похожие явления происходят из-за смены климата по всему миру. Ученые уже рассчитали, что опасные явления — ураганы, грозы, сильные ливни — будут происходить чаще.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Изменение климата и приводит к изменчивости погоды», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что в июне на большей территории России будет нормальная для этого времени года температура. Самая жаркая погода в первый месяц лета установится в Западной Сибири и на Чукотке.

В Смоленской, Брянской и Тверской областях температура может упасть чуть ниже климатической нормы.

Теги: погода, Роман Вильфанд, Россия
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