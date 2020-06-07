Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето

На всей территории России ожидается лето с переменчивой погодой, когда жара будет чередоваться холодом и дождями. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Ura.ru.

По его словам, причиной такой «капризной» погоды станет нестандартное движение воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север.

«Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — пояснил Вильфанд.

Сильнее всего это будет проявляться на Урале. По словам синоптика, похожие явления происходят из-за смены климата по всему миру. Ученые уже рассчитали, что опасные явления — ураганы, грозы, сильные ливни — будут происходить чаще.