Московские суды вернутся в прежний режим работы с 9 июня

Московские суды общей юрисдикции, в том числе мировые судьи, возвращаются к прежнему режиму работы, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Допуск в здания судов не ограничен для лиц, не являющихся участниками, но возможен только при наличии масок и перчаток, и сохранены требования по соблюдению социальной дистанции», — сказала она.

Как уточняется на портале судов общей юрисдикции, ограничения на посещение судов отменяются с 9 июня.

Также возобновляется прием нарочной документации от граждан, однако сохраняется возможность подать документы через по Почте России или единый информационный портал судов общей юрисдикции.

Кроме того, возобновляется доступ граждан в канцелярии и экспедиции Мосгорсуда, районных судов Москвы и здания судебных участков мировых судей, а также прием граждан председателями районных судов Москвы.