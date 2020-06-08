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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль ответил на вопрос о влиянии Путина на снятие ограничений в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Решение о снятие ограничительных мер в Москве входит в полномочия мэра столицы Сергея Собянина, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал он, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с главой государства Владимиром Путиным при принятии решения об отмене ограничительных мер в столице.

Мэр столицы объявил, что в Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения по городу, а также сообщил, когда будут смягчены другие ограничения.

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В начале апреля Владимир Путин наделил глав субъектов страны дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, они лучше знают эпидемиологическую обстановку на местах, поэтому должны самостоятельно определять конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий.

В Москве, по последним данным, с начала эпидемии коронавирус выявили у 197 018 человек, 104 347 пациентов выздоровели, общее число летальных случаев составляет 2 970.

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Теги: Кремль, Собянин, полномочия
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