Кремль ответил на вопрос о влиянии Путина на снятие ограничений в Москве

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Решение о снятие ограничительных мер в Москве входит в полномочия мэра столицы Сергея Собянина, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это полномочия главы региона, которые реализуются в координации со штабом правительства», — сказал он, отвечая на вопрос, советовался ли Собянин с главой государства Владимиром Путиным при принятии решения об отмене ограничительных мер в столице.

Мэр столицы объявил, что в Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения по городу, а также сообщил, когда будут смягчены другие ограничения.

В начале апреля Владимир Путин наделил глав субъектов страны дополнительными полномочиями в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, они лучше знают эпидемиологическую обстановку на местах, поэтому должны самостоятельно определять конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий.