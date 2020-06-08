Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Донбасс никогда не вернется в состав украинских территорий при сохранении текущей ситуации в государстве. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает «112 Украина».

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда», — сказала она.

По мнению Лукаш, сейчас на Украине «полностью ограничены все права и свободы», а жителей Донбасса считают «недолюдьми». «Некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия», — добавила она.

По словам экс-министра, при действующем президенте Украины Владимире Зеленском в Донбассе продолжились «пытки, грабежи и убийства». Лукаш заявила, что во время его президентского срока ни одно из положений минских соглашений или «формулы Штанмайера» не было выполнено и власти лишь имитируют «игры в мирный процесс».