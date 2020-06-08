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Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Донбасс никогда не вернется в состав украинских территорий при сохранении текущей ситуации в государстве. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает «112 Украина».

«Эта власть Донбасс не вернет. Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии. Никогда», — сказала она.

По мнению Лукаш, сейчас на Украине «полностью ограничены все права и свободы», а жителей Донбасса считают «недолюдьми». «Некуда возвращаться. И власть не делает ничего для того, чтобы прекратились хотя бы боевые действия», — добавила она.

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По словам экс-министра, при действующем президенте Украины Владимире Зеленском в Донбассе продолжились «пытки, грабежи и убийства». Лукаш заявила, что во время его президентского срока ни одно из положений минских соглашений или «формулы Штанмайера» не было выполнено и власти лишь имитируют «игры в мирный процесс».

В апреле Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца своего срока. Он заявил, что, если «минский процесс» не даст результатов, Украина сменит тактику.

В октябре 2019 года была подписана «формула Штайнмайера», которая включала требование развести силы и средства на линии соприкосновения противоборствующих сторон у населенных пунктов Золотое и Петровское. В Золотом эта процедура завершилась в начале ноября, в Петровском — в начале декабря. В декабре прошел саммит «нормандской четверки», по итогам которого стороны договорились в том числе о создании трех новых районов отвода сил.

Теги: Украина, Донбасс
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