Мишустин увидел постепенную стабилизацию на рынке труда

В России ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

По его словам, это происходит благодаря поэтапному снятию ограничений в регионах. «Свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством», — добавил Мишустин.

Премьер-министр перечислил ряд новых мер, которые подготовило правительство по поручениям президента России. Среди них увеличение в июле в три раза минимального пособия по безработице; продление на три месяца возможности получать пособие тем, у кого закончился период выплаты 1 марта; назначение пособия в максимальном размере на июль—август предпринимателям, которые были вынуждены прекратить работать после 1 марта.

В конце мая президент России Владимир Путин говорил, что в стране официально зарегистрированы 1,9 млн безработных. Он уточнил, что, по последним данным, их число растет и в этом «нет ничего неожиданного».