Онищенко напомнил о вредных свойствах антисептиков

Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Антисептические средства для рук при длительном использовании сушат кожу, а также уничтожают не только вирусы и бактерии, но и естественную микрофлору. Об этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко заявил Ura.ru.

«Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — сказал он, пояснив, что эти бактерии несут защитную функцию. Со временем дезинфекторы также способны привести к развитию аллергии, добавил Онищенко.

В конце апреля, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антисептиков. Ведомство указало, что при выборе дезинфицирующего средства нужно обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта и внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

Кроме того, эффективным средством для уничтожения бактерий и вирусов, в том числе возбудителя COVID-19, является мытье рук с обычным мылом, пояснял Роспотребнадзор. Оно в той же степени эффективно, что и мыло с антибактериальными компонентами.