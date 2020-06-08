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Онищенко напомнил о вредных свойствах антисептиков

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Антисептические средства для рук при длительном использовании сушат кожу, а также уничтожают не только вирусы и бактерии, но и естественную микрофлору. Об этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко заявил Ura.ru.

«Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — сказал он, пояснив, что эти бактерии несут защитную функцию. Со временем дезинфекторы также способны привести к развитию аллергии, добавил Онищенко.

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Фото: Павел Головкин / AP

В конце апреля, на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антисептиков. Ведомство указало, что при выборе дезинфицирующего средства нужно обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта и внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

Кроме того, эффективным средством для уничтожения бактерий и вирусов, в том числе возбудителя COVID-19, является мытье рук с обычным мылом, пояснял Роспотребнадзор. Оно в той же степени эффективно, что и мыло с антибактериальными компонентами.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Геннадий Онищенко, коронавирус, мыло
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