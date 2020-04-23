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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

При выборе антисептика следует обратить внимание на спектр его действия, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать, сообщает Роспотребнадзор.

Различные антисептики предназначены для борьбы с возбудителями разной этиологии. Так, средство с антибактериальным действием может не помочь в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, так как его эффективность в отношении вирусов не изучалась.

Поэтому для борьбы с вирусами следует выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Информация о том, на какие возбудители действует средство, содержится в инструкции.

Кроме того, в Роспотребнадзоре обратили внимание, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

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В ведомстве также дали рекомендации по использованию антисептиков. Так, потереть средство между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. Нужно тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев. Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд. «В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты ведомства посоветовали предприятиям торговли запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах.Помимо этого Роспотребнадзор рекомендовал максимально исключить ситуацию, когда один человек продает товар и принимает деньги. В ведомстве посоветовали продавцам носить при этом одноразовые перчатки.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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