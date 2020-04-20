Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов

Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома», — говорится в сообщении.

В службе отметили, что антибактериальное мыло может не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий. Однако оно может их смыть, как и любое другое.

По данным исследований НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, не существует понятия «стандартного» антибактериального мыла, так как производители используют разные антимикробные добавки и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать пометку антибактериального мыла для обычного в качестве маркетингового хода, отметили в ведомстве. В службе заявили, что также нет критериев эффективности подомного мыла, если речь не идет о кожном антисептике.