Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 13:51
РФС поблагодарил Мишустина за поддержку возобновления сезона Спорт, 19:32 Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы Общество, 19:31 Талантливое поколение Z: три глубинных интервью Совместный проект, 19:29 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая Общество, 19:24 В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улицах Общество, 19:21 Жителям Подмосковья разрешат гулять в парках Общество, 19:19 Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток Общество, 19:15 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:14 Эксперты ответили на слова академика РАН о вреде масок и перчаток Общество, 19:13 В Сбербанке оценили последствия отказа от соблюдения ограничений по COVID Общество, 19:12 СК предъявил обвинение еще троим подозреваемым в публикации фото нацистов Общество, 18:50 В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Политика, 18:50 Собянин анонсировал возобновление оказания плановой медпомощи в Москве Общество, 18:42 РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями Спорт, 18:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты ответили на слова академика РАН о вреде масок и перчаток

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Средства индивидуальной защиты могут вызывать раздражение и болезни кожи, однако необходимы для снижения риска распространения коронавируса. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она отметила, что маски и перчатки служат для сокращения путей передачи вируса с поверхностей на слизистую человека. «Непроизвольно мы все касаемся лица, в результате чего вирус, который живет на поверхностях достаточно короткий срок, попадает в организм. Это означает, что защита рук и защита лица здесь совершенно необходимы», — пояснила эксперт.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам Попович, в случае неправильного ношения масок они могут стать источником заражения, так как влажная среда дыхания способствует развитию различных инфекций. «Поэтому ношение масок необходимо фиксировать там, где есть возможность контактов. Просто идущим по улице людям маски не нужны. Когда же люди находятся в магазинах, где высокая проходимость, там действительно может происходить краткосрочное заражение. Также нужны перчатки, но потом их необходимо правильно снимать, чтобы не занести на руки инфекцию», — уточнила эксперт.

Власти заявили о ликвидации дефицита медицинских масок в России
Политика
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

При этом Попович подтвердила, что зачастую от резиновых перчаток у людей возникают аллергические реакции. «Латекс иногда опудривается, что тоже может вызывать аллергию. Возможны грибковые заболевания, если защита носится долго, — от потных рук, например. Вы второй раз надели перчатки, и грибки уже там развелись», — сказала она. Попова отметила, что в жару это очень тяжело.

«В данном случае вред и польза сравниваются между собой. Заразиться ковидом значительно страшнее, чем получить незначительный дерматит, если неправильно носить перчатки», — заключила Попович.

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Как сообщил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, возникновение раздражения на коже от средств защиты зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Если есть такие проблемы, то необходимо искать гипоаллергенные перчатки. А если вы не собираетесь за что-то браться руками, то тогда действительно на какое-то время лучше снять перчатки, потому что руки отсыревают. Ничего хорошего в том, что руки находятся в резине, нет. Они не дышат, увлажняются, кожа портится», — сказал он. Эксперт отметил, что при использовании санитайзеров микрофлора человека также подвергается негативному воздействию.

«То же самое с маской — очень четко необходимо представлять, когда надо ее надевать, а когда не надо. Если ты идешь по улице один, то необязательно держать ее на лице», — добавил Чепурнов.

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение перчаток бесполезно, так как вирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. По его мнению, кожа гораздо лучше защищает человека от заражения, нежели перчатки, которые вызывают у человека аллергию и грибковые заболевания.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня маски необходимо будет надевать при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. На работе, в магазинах и других учреждениях, а также в транспорте необходимо будет дополнительно использовать перчатки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: новости РБК, медицинские маски, коронавирус
Материалы по теме
Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Власти Подмосковья назвали размер штрафа за отсутствие маски
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter