Эксперты ответили на слова академика РАН о вреде масок и перчаток

При этом Попович подтвердила, что зачастую от резиновых перчаток у людей возникают аллергические реакции. «Латекс иногда опудривается, что тоже может вызывать аллергию. Возможны грибковые заболевания, если защита носится долго, — от потных рук, например. Вы второй раз надели перчатки, и грибки уже там развелись», — сказала она. Попова отметила, что в жару это очень тяжело.

«В данном случае вред и польза сравниваются между собой. Заразиться ковидом значительно страшнее, чем получить незначительный дерматит, если неправильно носить перчатки», — заключила Попович.

Как сообщил в разговоре с РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, возникновение раздражения на коже от средств защиты зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Если есть такие проблемы, то необходимо искать гипоаллергенные перчатки. А если вы не собираетесь за что-то браться руками, то тогда действительно на какое-то время лучше снять перчатки, потому что руки отсыревают. Ничего хорошего в том, что руки находятся в резине, нет. Они не дышат, увлажняются, кожа портится», — сказал он. Эксперт отметил, что при использовании санитайзеров микрофлора человека также подвергается негативному воздействию.

«То же самое с маской — очень четко необходимо представлять, когда надо ее надевать, а когда не надо. Если ты идешь по улице один, то необязательно держать ее на лице», — добавил Чепурнов.

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что ношение перчаток бесполезно, так как вирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. По его мнению, кожа гораздо лучше защищает человека от заражения, нежели перчатки, которые вызывают у человека аллергию и грибковые заболевания.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня маски необходимо будет надевать при любом выходе из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. На работе, в магазинах и других учреждениях, а также в транспорте необходимо будет дополнительно использовать перчатки.