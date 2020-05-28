Эксперты ответили на слова академика РАН о вреде масок и перчаток
Средства индивидуальной защиты могут вызывать раздражение и болезни кожи, однако необходимы для снижения риска распространения коронавируса. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Она отметила, что маски и перчатки служат для сокращения путей передачи вируса с поверхностей на слизистую человека. «Непроизвольно мы все касаемся лица, в результате чего вирус, который живет на поверхностях достаточно короткий срок, попадает в организм. Это означает, что защита рук и защита лица здесь совершенно необходимы», — пояснила эксперт.
По словам Попович, в случае неправильного ношения масок они могут стать источником заражения, так как влажная среда дыхания способствует развитию различных инфекций. «Поэтому ношение масок необходимо фиксировать там, где есть возможность контактов. Просто идущим по улице людям маски не нужны. Когда же люди находятся в магазинах, где высокая проходимость, там действительно может происходить краткосрочное заражение. Также нужны перчатки, но потом их необходимо правильно снимать, чтобы не занести на руки инфекцию», — уточнила эксперт.