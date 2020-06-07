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Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, так как не выполнил предвыборных обещаний избавиться от старой команды и назначить новых людей. В частности, он окружил себя людьми, которые связаны с экс-президентом страны Петром Порошенко и американским миллиардером и финансистом Джорджем Соросом, заявила Лукаш.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными, кому нужно за океаном, лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей», — сказала она.

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В начале февраля о том, что Зеленский идет «не совсем тем путем», о каком говорил сначала, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. «Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — сказала она.

По мнению Савченко, руководящие посты заняли люди с низким уровнем IQ, что связано с особенностями избирательной системы Украины. Теперь голосование проходит по партийным спискам, в которых первые места покупают олигархи, и лишь затем в них идут «мыслящие граждане», заявила она. И так как никто не ожидал победы партии Зеленского «Слуга народа» на выборах, «достойные люди» не стали занимать дальние позиции в ее списках и в результате в партии оказались те, кто не умеет думать, полагает Савченко.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Зеленский
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