Савченко обвинила Зеленского в невыполнении предвыборных обещаний

Надежда Савченко (Фото: Назар Фурик / Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский идет «не совсем тем путем», о каком говорил сначала, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK.

«Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить», — сказала Савченко.

По мнению экс-депутата, на руководящих должностях оказались лица с низким уровнем IQ. Она заявила, что это связано с особенностями украинской избирательной системы. Теперь голосование проходит по партийным спискам, где первые места покупают олигархи и лица с хорошими финансовыми возможностями, и лишь затем в них идут «мыслящие граждане». Так как никто не ожидал, что партия Зеленского «Слуга народа» победит на выборах, «достойные люди» не стали занимать дальние позиции в ее списках и в итоге в партии оказались те, кто не умеет думать, считает Савченко.

Экс-депутат призвала украинцев в следующий раз голосовать разумом, а «не сердцем, эмоциями и смехом».

Ранее Савченко заявила, что спасти Украину от «гниения» может установление авторитарного режима. По ее мнению, основные проблемы, которые «убивают» страну, — это низкий уровень жизни, голод и плохая медицина. А государство, по словам экс-депутата, не поддерживает в должной мере своих граждан.