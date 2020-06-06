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Пандемия коронавируса ,  
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Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Берик Уали
Берик Уали (Фото: akorda.kz)

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали рассказал, что он заразился коронавирусом и был помещен на лечение в больницу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», — написал Уали.

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.

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Первые случаи заражения в Казахстане были выявлены 13 марта. 16 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения, который продлили до 11 мая.

С 1 июня между городами Казахстана были сняты блокпосты, установленные в связи с эпидемией коронавируса. Пассажирские перевозки были возобновлены с 5 июня. С этого же дня была возобновлена работа автовокзалов.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлено 12 511 случаев заражений коронавирусом. Умерли 53 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Казахстан, пресс-секретарь, коронавирус
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