Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Берик Уали (Фото: akorda.kz)

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали рассказал, что он заразился коронавирусом и был помещен на лечение в больницу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», — написал Уали.

По его словам, президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.

Первые случаи заражения в Казахстане были выявлены 13 марта. 16 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения, который продлили до 11 мая.

С 1 июня между городами Казахстана были сняты блокпосты, установленные в связи с эпидемией коронавируса. Пассажирские перевозки были возобновлены с 5 июня. С этого же дня была возобновлена работа автовокзалов.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлено 12 511 случаев заражений коронавирусом. Умерли 53 человека.