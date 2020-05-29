Блокпосты между городами Казахстана снимут 1 июня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России Общество, 15:34 Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки Общество, 15:27 Стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три» Общество, 15:27 Минтруд предложил возмещать бизнесу расходы на закупку масок и перчаток Экономика, 15:26 Онищенко назвал запоздавшим решение вернуть болельщиков на стадионы Спорт, 15:20 Экс-главный тренер «Адмирала» возглавил новокузнецкий «Металлург» Спорт, 15:16 Роботы против пандемии: пять примеров своевременного внедрения RPA Pro, 15:00 На северо-западе Москвы из-за ливня затопило автомобильный тоннель Общество, 14:55 На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах Общество, 14:51 Глава ОКР заявил о контроле над ситуацией с COVID-19 в спорте Спорт, 14:49 Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия» Технологии и медиа, 14:48 Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд Финансы, 14:41 Блокпосты между городами Казахстана снимут 1 июня Общество, 14:35 Порошенко снова не пришел на допрос Политика, 14:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Блокпосты между городами Казахстана снимут 1 июня

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Между городами Казахстана с 1 июня снимут блокпосты, установленные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Жанибек Тайжанов, передает агентство Kazakhstan Today.

По словам Тайжанова, пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня. С этого дня начнут работать и автовокзалы.

Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая
Общество
Касым-Жомарт Токаев

Водителей автобусов обеспечат масками и перчатками, а на конечных пунктах маршрута автобусы будут дезинфицировать. Пассажиров обяжут носить маски и соблюдать дистанцию не менее одного метра.

По данным Минздрава Казахстана на 28 мая, в стране отмечено 9576 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 4768 человек, скончались 37.

Первые случаи заражения в Казахстане были выявлены 13 марта. 16 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения, который продлили до 11 мая.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Казахстан, коронавирус, блокпост
Материалы по теме
Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
Общество
В России провели более 10 млн тестов на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter