Блокпосты между городами Казахстана снимут 1 июня

Фото: Павел Михеев / Reuters

Между городами Казахстана с 1 июня снимут блокпосты, установленные в связи с эпидемией коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Жанибек Тайжанов, передает агентство Kazakhstan Today.

По словам Тайжанова, пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня. С этого дня начнут работать и автовокзалы.

Водителей автобусов обеспечат масками и перчатками, а на конечных пунктах маршрута автобусы будут дезинфицировать. Пассажиров обяжут носить маски и соблюдать дистанцию не менее одного метра.

По данным Минздрава Казахстана на 28 мая, в стране отмечено 9576 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 4768 человек, скончались 37.