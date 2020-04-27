Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил в стране режим ЧП до 11 мая в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что данное решение было принято в связи со сложной ситуацией в стране, и подчеркнул, что режим ЧП будет прекращен 11 мая, если не произойдет новая вспышка коронавируса.

При этом власти намерены пойти на смягчение режима. Так, Госкомиссия по обеспечению режима ЧП подготовит список организаций, которые смогут начать работу во всех регионах, в том числе промышленные предприятия, строительные и транспортные компании, банки.