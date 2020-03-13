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В Казахстане выявили два первых случая заражения коронавирусом

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В Казахстане выявили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает «Казинформ».

Заболели мужчина и женщина, вернувшиеся из Германии 9 и 12 марта. Клинических симптомов у зараженных нет, они чувствуют себя хорошо, как уточняет издание. Оба пациента госпитализированы в инфекционный стационар.

Правительство составило список прилетевших тем же рейсом, что и зараженный. Установленные 73 человека будут изолированы на две недели.

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В Казахстане 12 марта отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, сдвинулось начало весенних школьных каникул, а всех студентов перевели на дистанционное обучение. Также власти страны решили отменить военный парад в честь 75-летия Победы.

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В мире на 13 марта число заболевших COVID-19 превысило 131 тыс. Инфекция распространилась на 117 стран и территорий. От коронавируса умерли более 4,9 тыс. человек.

В России общее число случаев заражения составляет 34 человека. За последние сутки в Москве обнаружили четыре новых случая.

Теги: коронавирус, пандемия, Казахстан
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