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В США сообщили об уходе эскадры НАТО из Баренцева моря

Эскадра НАТО в составе эсминцев ВСМ США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай» покинула Баренцево море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

Корабли вошли в море 4 мая «для проведения учений и операций в сложных условиях арктического региона», отметили во флоте. Они покинули акваторию 8 мая. В учениях участвовали 1,2 тыс. моряков США и Великобритании.

Поддержку им оказывали патрульно-разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon и разведывательный самолет ВВС США RC-135.

ВМС США опубликовали фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Политика
Фото: USNavy / Twitter

«Арктика является важным регионом, и наши военно-морские силы действуют там, включая Баренцево море, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу судоходства в этой сложной обстановке», — заявил командующий американскими военно-морскими силами в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго-третий.

Он отметил, что НАТО не утратило способности проводить морские операции, несмотря на пандемию коронавируса.

В ВМС США сообщали, что заранее уведомили Россию о проведении учений. С 4 мая силы Северного флота отслеживали действия эскадры НАТО в Баренцевом море.

Теги: НАТО, Баренцево море, ВМС США
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