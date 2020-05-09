В США сообщили об уходе эскадры НАТО из Баренцева моря

Эскадра НАТО в составе эсминцев ВСМ США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай» покинула Баренцево море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота США.

Корабли вошли в море 4 мая «для проведения учений и операций в сложных условиях арктического региона», отметили во флоте. Они покинули акваторию 8 мая. В учениях участвовали 1,2 тыс. моряков США и Великобритании.

Поддержку им оказывали патрульно-разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon и разведывательный самолет ВВС США RC-135.

«Арктика является важным регионом, и наши военно-морские силы действуют там, включая Баренцево море, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу судоходства в этой сложной обстановке», — заявил командующий американскими военно-морскими силами в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго-третий.