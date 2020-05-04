Северный флот начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море

В море зашли три эсминца США и один фрегат Великобритании. ВМС США сообщили, что проводят операцию по обеспечению безопасности, и заранее предупредили об этом Россию

Эсминец «Дональд Кук» (Фото: navy.mil)

Силы Северного флота начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании, после того как они зашли в акваторию Баренцева моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в РБК.

Военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО, говорится в сообщении. Также в центре управления обороной уточнили, что в Баренцево море зашли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» и фрегат «Кент». Это произошло в 7:00 мск 4 мая.

О том, что американские эсминцы совместно с британским фрегатом зашли в Баренцево море, Шестой флот США сообщил на своем сайте. В заявлении пресс-службы сказано, что военные корабли проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях в Баренцевом море за полярным кругом. В Шестом флоте также сообщили, что заранее уведомили российскую сторону о том, что их корабли будут находиться в Баренцевом море. «Уведомление было сделано, для того чтобы избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию», — говорится в сообщении пресс-службы американского флота.

«Портер», «Дональд Кук» и «Кент» недавно завершили совместные военные учения в Норвежском море, в ходе которых отрабатывали противодействие подводным лодкам.