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Северный флот начал отслеживать действия кораблей НАТО в Баренцевом море

В море зашли три эсминца США и один фрегат Великобритании. ВМС США сообщили, что проводят операцию по обеспечению безопасности, и заранее предупредили об этом Россию
Эсминец «Дональд Кук»
Эсминец «Дональд Кук» (Фото: navy.mil)

Силы Северного флота начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании, после того как они зашли в акваторию Баренцева моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в РБК.

Военные суда входят в корабельную ударную группу объединенных военно-морских сил НАТО, говорится в сообщении. Также в центре управления обороной уточнили, что в Баренцево море зашли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» и фрегат «Кент». Это произошло в 7:00 мск 4 мая.

Российские военные взяли на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море
Политика
Фото: U.S. Navy photo / Wikimedia Commons

О том, что американские эсминцы совместно с британским фрегатом зашли в Баренцево море, Шестой флот США сообщил на своем сайте. В заявлении пресс-службы сказано, что военные корабли проводят совместную операцию по обеспечению безопасности на море в сложных условиях в Баренцевом море за полярным кругом. В Шестом флоте также сообщили, что заранее уведомили российскую сторону о том, что их корабли будут находиться в Баренцевом море. «Уведомление было сделано, для того чтобы избежать недопонимания, снизить риски и предотвратить непреднамеренную эскалацию», — говорится в сообщении пресс-службы американского флота.

«Портер», «Дональд Кук» и «Кент» недавно завершили совместные военные учения в Норвежском море, в ходе которых отрабатывали противодействие подводным лодкам.

В начале апреля российский флот в Черном море сопроводил эсминец «Портер». ВМС США заявляли, что корабль будет работать со странами — партнерами США, имеющими выход к Черному морю, для обеспечения безопасности.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ВМС США, эсминец ВМС США, Баренцево море, Минобороны России
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