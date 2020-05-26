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Пандемия коронавируса ,  
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НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В альянсе утверждают, что Россия своими действиями противоречит собственным предложениям о сокращении военной активности
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе. Как сообщает «Коммерсантъ», это стало ясно после обмена посланиями между российским МИД и штаб-квартирой НАТО.

Официальный представитель альянса Оана Лунджеску, комментируя ответ Брюсселя на предложение Москвы, заявила, что «действия НАТО являются строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам». По ее словам, учения в Восточной Европе – ответ на действия России и ее наращивание военного потенциала в Балтийском регионе с задействованием, кораблей, авиации, боевых машин и морской пехоты.

В НАТО также отметили, что хотя Россия и предложила альянсу ограничить военную активность, сама она в апреле провела несколько учений в Калининградской области. Также в Брюсселе призвали Москву модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, который предусматривает обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах.

Лавров заявил об отказе российских военных от учений близ границ НАТО
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Фото: Минобороны РФ

В свою очередь замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что альянс «откатился на закоснелые позиции, которые традиционно занимал». Что же касается Венского документа, то в Москве посчитали ненужным «косметическое изменение договора», которое не изменит «плачевное состояние дел с безопасностью в Европе».

О сокращении Россией программы учений вблизи границ стран НАТО 19 мая заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь заместитель министра обороны Александр Фомин в марте заявил, что российские военные «проявляют безграничную открытость при проведении военных мероприятий».

Автор: Артем Филипенок
Теги: НАТО, Сергей Лавров
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