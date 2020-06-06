В Москве за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Москве за сутки выявили 1992 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии в Москве зафиксировали 193 061 случай заражения. Выздоровел 100 431 заболевший, скончались 2864 человека.

Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост заболевших в столице держится на отметке ниже 2 тыс. с 3 июня.

С 1 июня власти столицы сняли ряд ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки и непродовольственные магазины, а также заработали предприятия, которые оказывают бытовые услуги, например прачечные. Также москвичам разрешили гулять и заниматься спортом на улице.