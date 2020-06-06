Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 450 тыс.

За сутки инфекцию выявили у 8855 человек, общее количество зараженных с начала пандемии выросло до 458 689. Также за сутки в России умерли 197 пациентов с подтвержденным коронавирусом

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За последние сутки в России диагностировали 8855 случаев заражения коронавирусом, таким образом, число выявленных случаев превысило 458 тыс., следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 458 689 человек.

Лидером по количеству заражений является Москва — за сутки в регионе вирус выявили у 1992 человек, общее количество зараженных в столице — 193 061 (из них 89 766 сейчас проходят лечение). На втором месте — Московская область: за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 758 человек, общее количество зараженных составляет 43 478 человек. Замыкает тройку регионов-лидеров по количеству случаев заражений Санкт-Петербург — в городе за сутки зафиксировали 347 заболевших, всего COVID-19 выявили у 18 169 человек.

У 37% новых заболевших не было клинических проявлений болезни, коронавирус у них обнаружили после того, как они контактировали с инфицированным человеком, сообщили в штабе.

Также в России скончались еще 197 человек с коронавирусом, из них 58 в Москве, 55 — в Санкт-Петербурге, 18 — в Подмосковье и 10 — в Дагестане. Всего в стране с начала пандемии умерли 5725 человек.