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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 450 тыс.

За сутки инфекцию выявили у 8855 человек, общее количество зараженных с начала пандемии выросло до 458 689. Также за сутки в России умерли 197 пациентов с подтвержденным коронавирусом
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

За последние сутки в России диагностировали 8855 случаев заражения коронавирусом, таким образом, число выявленных случаев превысило 458 тыс., следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 458 689 человек.

Лидером по количеству заражений является Москва — за сутки в регионе вирус выявили у 1992 человек, общее количество зараженных в столице — 193 061 (из них 89 766 сейчас проходят лечение). На втором месте — Московская область: за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 758 человек, общее количество зараженных составляет 43 478 человек. Замыкает тройку регионов-лидеров по количеству случаев заражений Санкт-Петербург — в городе за сутки зафиксировали 347 заболевших, всего COVID-19 выявили у 18 169 человек.

У 37% новых заболевших не было клинических проявлений болезни, коронавирус у них обнаружили после того, как они контактировали с инфицированным человеком, сообщили в штабе.

Также в России скончались еще 197 человек с коронавирусом, из них 58 в Москве, 55 — в Санкт-Петербурге, 18 — в Подмосковье и 10 — в Дагестане. Всего в стране с начала пандемии умерли 5725 человек.

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Помимо этого, за сутки выздоровели 8708 человек, общее число вылечившихся дошло до отметки в 221 388.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что ситуацию с коронавирусом удалось переломить, однако борьба с инфекцией еще не завершена. По его мнению, полученный опыт поможет справиться со второй волной коронавируса.

В Кремле заявляли, что возможность второй волны COVID-19 просчитывается специалистами. «Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», — сообщал представитель президента Дмитрий Песков. В конце апреля Песков называл риск второй волны очень большим.

В Роспотребнадзоре также ожидают вторую волну распространения инфекции. По словам главы ведомства Анны Поповой, она может начаться осенью и наложиться на сезонную вспышку гриппа. В случае если коронавирус «будет давать микс-инфекцию» с сезонными заболеваниями, течение болезни может быть тяжелым, предупредила Попова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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