Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Парламентской газете».

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала представитель министерства.

Протесты в США начались после задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Мужчину заподозрили в использовании поддельных купюр. Один из полицейских надавил ему коленом на горло, не обращая внимание на слова Флойда о том, что он не может дышать. Спустя несколько часов мужчина умер в больнице.

Из-за протестов во многих американских городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке вводили комендантский час. Из-за беспорядков в стране пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов, из них более 20 госпитализированы.