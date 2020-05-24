Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»

Самолет компании «Аэрофлот» с российскими гражданами, пожелавшими вернуться из США в Россию на фоне эпидемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.

Согласно его данным, рейс SU103 вылетел в 19:20 (02:20 мск).

Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в число пассажиров вывозного рейса вошли 12 школьников и 21 студент. Об этом говорится в сообщении российского диппредставительства на странице в Facebook.

В числе пассажиров 13 жителей Санкт-Петербурга, проходивших обучение в США в рамках совместной образовательной программы Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа, а также 67 человек из так называемого «гуманитарного списка», составленного дипломатами посольства.

«В его состав вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница. Каждому из них мы постарались оказать необходимую помощь в оформлении документов, необходимых для возвращения домой», — пояснил дипломат.

По словам Антонова, в общей сложности на рейс зарегистрировались 379 человек, включая 12 младенцев.