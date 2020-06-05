Депутат сообщила о задержании более 10 человек во время пикетов в Москве

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Более 10 человек были задержаны столичной полицией возле здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом РБК сообщила муниципальный депутат Елена Филина.

«Сейчас нас 11 человек в автозаке возле Пресненского ОВД, и еще Виктор Немытов, насколько я знаю, отправлен в Тверской ОВД», — заявила она.

По словам Филиной, в данный момент в ОВД «Пресненское» сотрудники полиции оформляют на задержанных протоколы с обязательством о явке.

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев также сообщил РБК об дном задержанном журналисте, которого отпустили после предъявления сотрудникам полиции пресс-карты. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает, что задержали, а затем отпустили журналистку Анастасию Кашкину. По данным «ОВД-Инфо», а Москве задержаны 14 человек.

Позднее адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Кушнир сообщил РБК, что из Пресненского ОВД отпустили 11 задержанных. С них взяли обязательство о явке для составления протокола по статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), а с одного из них — по статье о невыполнении требований полицейского (ст. 19.3 КоАП), сообщил Кушнир.