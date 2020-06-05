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Депутат сообщила о задержании более 10 человек во время пикетов в Москве

Фото: sitkin_m / Twitter
Фото: sitkin_m / Twitter

Более 10 человек были задержаны столичной полицией возле здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38. Об этом РБК сообщила муниципальный депутат Елена Филина.

«Сейчас нас 11 человек в автозаке возле Пресненского ОВД, и еще Виктор Немытов, насколько я знаю, отправлен в Тверской ОВД», — заявила она.

По словам Филиной, в данный момент в ОВД «Пресненское» сотрудники полиции оформляют на задержанных протоколы с обязательством о явке.

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев также сообщил РБК об дном задержанном журналисте, которого отпустили после предъявления сотрудникам полиции пресс-карты. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает, что задержали, а затем отпустили журналистку Анастасию Кашкину. По данным «ОВД-Инфо», а Москве задержаны 14 человек.

Позднее адвокат от «ОВД-Инфо» Василий Кушнир сообщил РБК, что из Пресненского ОВД отпустили 11 задержанных. С них взяли обязательство о явке для составления протокола по статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП), а с одного из них — по статье о невыполнении требований полицейского (ст. 19.3 КоАП), сообщил Кушнир.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

С начала июня в Москве проходит серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, которого задержали за одиночный пикет во время самоизоляции. 26 мая Азар проводил одиночный пикет около здания ГУ МВД на Петровке в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова. 28 мая Тверской районный суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и приговорил к аресту на 15 суток. Затем этот срок на 5 суток сократил Мосгорсуд.

После задержания Азара у здания МВД на Петровке почти каждый день проходили одиночные пикеты, на них также были задержания.

Так, 28 мая на пикете у здания Главного управления столичной полиции на Петровке 38 задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Вместе с ним были задержаны также журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

2 июня у здания Петровки, 38 также прошли пикеты в защиту 27-летнего жителя Екатеринбурга, застреленного в своей квартире.

В конце мая в столичном главке МВД предупредили, что в Москве из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом запрещены все публичные мероприятия. В связи с этим проведение несанкционированных акций в городе незаконно, отметили в ведомстве.Гражданам рекомендовали воздержаться от участия в публичных мероприятиях и пообещали привлекать к ответственности.

Теги: пикет, полиция, оппозиция, новости РБК
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