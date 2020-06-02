Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

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Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Одну задержанную отпустили: Арину Киселеву. Остальных увезли в ОВД «Замоскворечье». Один автозак стоит на Петровке, куда его повезут — пока неизвестно. Я сейчас выясняю, куда едет второй автозак. Как правило, второй не везут туда же, куда и первый», — сказал он.

По данным адвоката, задержаны Олег Неведомый, Роза Позднякова, Маргарита Филатова, Ксения Логинова, Екатерина Филимонова, Мурат Мукашев, Иван Бабкин, Аглая Шатова, Лилия Капцова, Елизавета Лошак, Олег Харьков, Тимур Айсин, Денис Мищенко.

Задержанный Егор Илюшкин сообщил РБК, что сотрудники полиции представились, однако отказались говорить причину задержания, пока не доставили в ОВД «Замоскворечье». По его словам, потом полицейские сообщили, что задержали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).