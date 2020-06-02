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Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Одну задержанную отпустили: Арину Киселеву. Остальных увезли в ОВД «Замоскворечье». Один автозак стоит на Петровке, куда его повезут — пока неизвестно. Я сейчас выясняю, куда едет второй автозак. Как правило, второй не везут туда же, куда и первый», — сказал он.

По данным адвоката, задержаны Олег Неведомый, Роза Позднякова, Маргарита Филатова, Ксения Логинова, Екатерина Филимонова, Мурат Мукашев, Иван Бабкин, Аглая Шатова, Лилия Капцова, Елизавета Лошак, Олег Харьков, Тимур Айсин, Денис Мищенко.

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Задержанный Егор Илюшкин сообщил РБК, что сотрудники полиции представились, однако отказались говорить причину задержания, пока не доставили в ОВД «Замоскворечье». По его словам, потом полицейские сообщили, что задержали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Интерфакс» отмечает, что пикеты проходят в знак протеста из-за убийства подозреваемого 27-летнего мужчины в Екатеринбурге.

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Фото: Александр Щербак / ТАСС

Следователи начали проверку после его гибели. По данным следствия, в ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа областного управления Росгвардии открыли огонь при задержании мужчины, который совершил разбойное нападение в торговом центре. Инцидент произошел в одной из квартир дома на Рассветной улице. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. В Росгвардии отмечали, что у мужчины был нож, и он также применил баллончик с жидкостью, нанеся травмы силовику.

В конце мая в столичном главке МВД предупредили, что в Москве из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом запрещены все публичные мероприятия. В связи с этим проведение несанкционированных акций в городе незаконно, отметили в ведомстве. В главке попросили граждан воздержаться от участия в публичных мероприятиях и заявили, что нарушителей режима привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Теги: Москва, задержания, новости РБК
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