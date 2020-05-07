Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% в годовом выражении с 2,5% в марте, следует из данных Росстата

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Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2020 года инфляция ускорилась до 0,8%.

Годовая инфляция в марте составила 2,5%, в феврале — 2,3%, в январе — 2,4%.

За январь—апрель потребительские цены выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом 2020 года, в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции — на 0,9%.

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, услуги — на 0,1%.

Рост цен на продукты

В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию, отмечает Росстат. Лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, помидоры — на 10,3%.

Рост цен на лимоны вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, указывает Федеральная антимонопольная служба. Вместе с тем ФАС поручила территориальным органам провести проверку на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. «Снижение цен ожидается в первой половине мая», — сообщила ФАС. Рост цен на лук можно объяснить изменением цены импортной закупки из-за курса валют, добавили в службе.