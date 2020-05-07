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Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% в годовом выражении с 2,5% в марте, следует из данных Росстата
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат. По сравнению с мартом 2020 года инфляция ускорилась до 0,8%.

  • Годовая инфляция в марте составила 2,5%, в феврале — 2,3%, в январе — 2,4%.
  • За январь—апрель потребительские цены выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом 2020 года, в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции — на 0,9%.
  • Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, услуги — на 0,1%.

Рост цен на продукты

В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию, отмечает Росстат. Лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, помидоры — на 10,3%.

Рост цен на лимоны вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями, указывает Федеральная антимонопольная служба. Вместе с тем ФАС поручила территориальным органам провести проверку на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов. «Снижение цен ожидается в первой половине мая», — сообщила ФАС. Рост цен на лук можно объяснить изменением цены импортной закупки из-за курса валют, добавили в службе.

Цены на гречневую крупу выросли на 12%, следует из данных Росстата. Подорожание на 15% фиксируется в 27 из 85 регионов, самое значительное в Республике Северная Осетия — Алания — на 35,7% и Пензенской области — на 26,3%. Россия полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе, подчеркнули в ФАС. Кратковременный пиковый рост цен на крупу обусловлен ажиотажным спросом в марте 2020 года. ФАС проводит серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.

Цены на сахар в апреле выросли на 7,1% по сравнению с мартом 2020 года, прирост фиксируется практически во всех регионах страны — в 83 из 85 субъектов. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртской Республике — 14%. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет, рынок профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют, отметили в ФАС. Антимонопольная служба начала расследование по признакам картельного соглашения на товарном рынке.

Прогноз ЦБ

Банк России объясняет ускорение роста цен в марте—апреле ослаблением курса рубля вследствие падения цен на нефть и упреждающим спросом у населения на товары первой необходимости и продукты длительного хранения в условиях введения ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

В сезонно сглаженном выражении текущий рост цен находится вблизи уровней декабря 2018-го — начала 2019 года, когда инфляция временно ускорилась из-за снижения курса рубля и повышения НДС с 18 до 20%, указывает регулятор.

По мере исчерпания эффекта ослабления рубля, смягчения ограничительных мер и восстановления производственных цепочек (как ожидает ЦБ, это произойдет во второй половине 2020 года) инфляция начнет замедляться из-за сокращения потребительского спроса и низкой инфляции в странах — торговых партнерах России.

Регулятор в своем базовом прогнозе ожидает, что годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в 2021-м и 2022 годах.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Инфляция, Росстат
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