Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России

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Ситуацию с корнавируcной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает «РИА Новости».

«Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал Камкин.

Замминистра заявил, что опыт, полученный при борьбе с COVID-19, поможет при осложнении эпидемиологической ситуации в России в будущем, а также при второй волне COVID-19. Камкин добавил, что Минздрав вместе с Роспотребнадзором работает над вопросом достаточного количества коек в инфекционных учреждениях на этот случай.

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