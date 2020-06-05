Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с корнавируcной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает «РИА Новости».
«Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал Камкин.
Замминистра заявил, что опыт, полученный при борьбе с COVID-19, поможет при осложнении эпидемиологической ситуации в России в будущем, а также при второй волне COVID-19. Камкин добавил, что Минздрав вместе с Роспотребнадзором работает над вопросом достаточного количества коек в инфекционных учреждениях на этот случай.
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