Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня

Число зараженных в мире превысило 6,5 млн человек, в Москве появится график снятия ограничений, Меркель назвала кризис в немецкой экономике тяжелейшим за современную историю — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5384 человека (169 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 204,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. Это минимальное с 25 мая суточное число смертей. Общее количество летальных исходов в столице выросло до 2806.

Минобороны России завершило подготовку к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана российскими военными совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. Ее протестируют на 50 добровольцах из числа военных.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области провел экспертизу видеозаписи выступления схиигумена Сергия (Романова), который отрицал существование пандемии коронавируса. В его словах нашли признаки разжигания ненависти, после чего МВД направило материалы в прокуратуру. СМИ неоднократно называли Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Перед карантином рекламные расходы российских банков установили рекорд с 2016 года. После начала самоизоляции, как признаются некоторые кредитные организации, им удалось еще сильнее нарастить рекламные бюджеты.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в столице до 1 июля. По его словам, настало время, когда власти могут составить график ослабления карантина, который может быть готов уже к понедельнику, 8 июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти ограничили въезд и выезд из Северодвинска. На подъездах к городу будут установлены контрольные посты.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для граждан, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что маска не помешает вдыхать свежий воздух, а выходить на улицу, чтобы побыть под солнечными лучами, очень важно.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,416 млн человек, более 382,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 6,639 млн человек, более 391 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,87 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (614,9 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (283 тыс.), Испания — на пятом (240,6 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Основатель Microsoft Билл Гейтс выделит $100 млн, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах. Деньги получит Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Кроме того, Гейтс выделил $1,6 млрд на деятельность альянса по иммунизации населения от других заболеваний по всему миру.

Власти Франции намерены предложить странам ЕС открыть с 1 июля внутренние границы Шенгенской зоны. По информации BFMTV, их предлагается открыть 15 июня. При этом туристам, приехавшим в страну, не нужно будет проходить обсервацию. Как отмечает телеканал, такие меры коснутся только тех стран, которые ввели их в одностороннем порядке, как это сделали Великобритания и Испания.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию в экономике ФРГ самой тяжелой за всю современную историю страны. По ее словам, из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей. Канцлер напомнила, что ранее властями был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 млрд с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.

Полиция пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому штрафом за поход в кафе в период карантина. Во время визита в город Хмельницкий Зеленский и сопровождавшие его чиновники зашли в кафе и выпили там кофе. Это может считаться нарушением карантинных ограничений, поскольку официально заведения общепита в стране пока закрыты.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.