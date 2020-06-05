В ВОЗ заявили о достижении Россией плато по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия вышла на плато по заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила она. Харрис отметила, что в России сделано много тестов на COVID-19, и это «помогает выявлять много случаев» заболевания.

При этом представитель ВОЗ напомнила, что вместе с выявлением новых пациентов с коронавирусом следует уделить внимание людям из групп риска, которые потенциально могут заразиться. Кроме того, она подчеркнула важность социального дистанцирования.

Говоря о предстоящем 24 июня параде Победы в Москве, Харрис заявила, что массовые мероприятия проводить не запрещается, однако необходимо разработать меры безопасности. «Мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: «Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи [инфекции]», — сказала она.