В ВОЗ заявили о достижении Россией плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила она. Харрис отметила, что в России сделано много тестов на COVID-19, и это «помогает выявлять много случаев» заболевания.
При этом представитель ВОЗ напомнила, что вместе с выявлением новых пациентов с коронавирусом следует уделить внимание людям из групп риска, которые потенциально могут заразиться. Кроме того, она подчеркнула важность социального дистанцирования.
Говоря о предстоящем 24 июня параде Победы в Москве, Харрис заявила, что массовые мероприятия проводить не запрещается, однако необходимо разработать меры безопасности. «Мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: «Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи [инфекции]», — сказала она.