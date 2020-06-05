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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о достижении Россией плато по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия вышла на плато по заболеванию коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает ТАСС.

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — заявила она. Харрис отметила, что в России сделано много тестов на COVID-19, и это «помогает выявлять много случаев» заболевания.

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При этом представитель ВОЗ напомнила, что вместе с выявлением новых пациентов с коронавирусом следует уделить внимание людям из групп риска, которые потенциально могут заразиться. Кроме того, она подчеркнула важность социального дистанцирования.

Говоря о предстоящем 24 июня параде Победы в Москве, Харрис заявила, что массовые мероприятия проводить не запрещается, однако необходимо разработать меры безопасности. «Мы не говорим, что вы не можете проводить массовые мероприятия. Мы говорим: «Проведите оценку риска и разработайте меры безопасности для предотвращения передачи [инфекции]», — сказала она.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране, по мнению специалистов, считается пройденным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России удалось «срезать» пик эпидемии. По ее словам, заболеваемость в сутки на пике была одной из самых минимальных в мире.

Ранее, в июне, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, что Россия могла задержаться на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за неэффективности противоэпидемических мер.

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Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что долгое нахождение страны на уровне около 9 тыс. новых зараженных в сутки связано с тем, что «не была прервана» цепочка заражения. Попович отметила, что термин «плато» является довольно размытым, зависит от активности тестирования и мало отражает реальный эпидемиологический процесс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, ВОЗ, Россия
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