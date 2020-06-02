Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стабильность числа зараженных на уровне 9 тыс. человек в день может быть связана как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день. Самое большое количество случаев заражения приходится на 23 мая (9 434 человека). Меньше всего зараженных выявлено 27 мая (8 338 человек). В среднем количество заболевших остается на уровне 9 тыс. человек в сутки, приблизительно на 300 человек больше или меньше в разные дни.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Данные показатели могут быть следствием неэффективности противоэпидемических мер, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. «У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.Альтштейн отмечает, что в мире идет снижение показателей смертности. Это может быть связано с тремя факторами. «Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — уточнил он.

Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового, была имитация карантина. И цепочка не была прервана полностью, как, скажем, в Италии, Китае, Австрии. Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс. А учитывая то, что коронавирус, к сожалению, не боится теплой погоды, да и нет у нас теплой погоды, он у нас, естественно, тлеет. Есть мнение, что он вообще не уходит, а остается в хронической форме и в ремиссии. Это плохо. Надеюсь, это предположение не оправдается», — отметила она.

По мнению Попович, термин «плато» довольны размытый. «Соотношение зависит от активности населения, приходящего на тестирование. Это мало отражает объективную реальность эпидемического процесса. Есть другая история — количество тех, кто нуждается в госпитализации. Показатель соотношения вновь госпитализированных и вновь выписанных является главным индикатором характера эпидемического процесса», — сказала она.