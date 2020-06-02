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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Стабильность числа зараженных на уровне 9 тыс. человек в день может быть связана как с улучшением диагностики, так и с недостаточностью противоэпидемических мер. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день. Самое большое количество случаев заражения приходится на 23 мая (9 434 человека). Меньше всего зараженных выявлено 27 мая (8 338 человек). В среднем количество заболевших остается на уровне 9 тыс. человек в сутки, приблизительно на 300 человек больше или меньше в разные дни.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Данные показатели могут быть следствием неэффективности противоэпидемических мер, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. «У меня нет уверенности, почему [статистика] держится примерно на одном уровне. Возможно, играет роль то, что улучшается диагностика. Но это не очень вероятная вещь. Скорее всего, недостаточно хорошо работают противоэпидемические меры», — сказал он.

Альтштейн отмечает, что в мире идет снижение показателей смертности. Это может быть связано с тремя факторами. «Первое — стали тестировать людей и выявлять больше бессимптомных форм. Второе — медицина приспосабливается постепенно, лучше спасает от смерти. Третье — начинают распространяться штаммы, которые вызывают бессимптомное заражение», — уточнил он.

Долгое нахождение России на плато может быть связано с тем, что в стране не была полностью прервана цепочка заражения, заявила РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Скорость протекания эпидемического процесса респираторных инфекций сильно зависит от степени прерывания цепочки. У нас не было карантина как такового, была имитация карантина. И цепочка не была прервана полностью, как, скажем, в Италии, Китае, Австрии. Мы легкомысленно к этому относились, поэтому у нас тлеющий процесс. А учитывая то, что коронавирус, к сожалению, не боится теплой погоды, да и нет у нас теплой погоды, он у нас, естественно, тлеет. Есть мнение, что он вообще не уходит, а остается в хронической форме и в ремиссии. Это плохо. Надеюсь, это предположение не оправдается», — отметила она.

По мнению Попович, термин «плато» довольны размытый. «Соотношение зависит от активности населения, приходящего на тестирование. Это мало отражает объективную реальность эпидемического процесса. Есть другая история — количество тех, кто нуждается в госпитализации. Показатель соотношения вновь госпитализированных и вновь выписанных является главным индикатором характера эпидемического процесса», — сказала она.

Попович добавила, что любая респираторная инфекция следует определенным законам эпидемии. Развитие таких инфекций находится в зависимости от коллективного иммунитета. «В отношении коронавируса пока не очень понятен уровень коллективного иммунитета. Поэтому говорить, что эпидемический процесс успокаивается, можно только с точки зрения загруженности медицинской сети», — отметила она.

Попович подчеркнула, что соотношение госпитализированных и выписанных в России можно назвать благоприятным. «В целом по России количество активных случаев немножко стабилизировалось, а уж соотношение госпитализированных и выписанных достаточно давно уже благоприятное. Поэтому мы действительно находимся на плато, которое можно определить как соотношение потребностей и возможностей, оно должно быть сбалансировано», — заключила она.

Ранее, 15 мая, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о том, что Россия вышла на плато по коронавирусу. «Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Это от многих факторов зависит. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание. Мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, <…> тяжесть не вырастает», — сказала она.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: новости РБК, коронавирус, эпидемия, вирус, медицина
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