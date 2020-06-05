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МВД объяснило видео с ударами дубинкой жителя Магнитогорска без маски

Задержанный в Магнитогорске мужчина без медицинской маски грубо общался с полицейскими, отказывался пройти для составления протокола и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», — отмечается в сообщении.

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Фото: Следственное Управление СК РФ по Иркутской области

Полицейские заметили мужчину 1986 года рождения во время патрулирования, он находился в магазине без медицинской маски, таким образом нарушая постановление правительства Челябинской области. Власти региона обязали граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах, к которым относятся объекты торговли.

После задержания на мужчину составили протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области добавили, что изначально полицейские были в масках, но «они слетели в процессе потасовки».

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области РБК заявили, что проводят проверку по сообщениям СМИ.

Ранее на странице «Черное & Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на котором полицейские Магнитогорска задерживают человека без маски и бьют его резиновой дубинкой. На записи видно, что сотрудник полиции лежит на земле, удерживая нарушителя за ноги. Мужчина пытается вырваться, толкая полицейского ногами и руками. К ним подбегает еще один правоохранитель и начинает бить нарушителя дубинкой, после чего мужчину задерживают. На записи маску носит только один из полицейских.

Ранее в Республике Марий Эл женщина без медицинской маски укусила за руку полицейского, который заметил ее в очереди на рынке. Власти республики также обязали жителей носить в общественных местах средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Теги: Челябинская область, Магнитогорск, коронавирус, новости РБК
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