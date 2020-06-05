МВД объяснило видео с ударами дубинкой жителя Магнитогорска без маски

Задержанный в Магнитогорске мужчина без медицинской маски грубо общался с полицейскими, отказывался пройти для составления протокола и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти», — отмечается в сообщении.

Полицейские заметили мужчину 1986 года рождения во время патрулирования, он находился в магазине без медицинской маски, таким образом нарушая постановление правительства Челябинской области. Власти региона обязали граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах, к которым относятся объекты торговли.

После задержания на мужчину составили протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).