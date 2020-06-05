В Иркутской области мужчина похитил медицинские маски на 31 млн руб.

Фото: Следственное Управление СК РФ по Иркутской области

В Иркутске задержали мужчину, который организовал похищение партии медицинских масок на сумму более 31 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 49-летний подозреваемый узнал, что его знакомый бизнесмен отправил большую партию индивидуальных средств защиты в Ивановскую область. Мужчина пришел к предпринимателю домой, избил его и приковал к батарее.

Под угрозами он вынудил бизнесмена изменить адрес поставки груза. Когда средства защиты привезли в указанное злоумышленником место, его сообщники похитили маски и перевезли их Москву для дальнейшей продажи.

Когда предприниматель освободился, он сразу обратился в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. На складе в Москве была обнаружена часть медицинских масок — похитители успели продать больше половины груза, добавили в СК.