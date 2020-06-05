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В Иркутской области мужчина похитил медицинские маски на 31 млн руб.

Фото: Следственное Управление СК РФ по Иркутской области
Фото: Следственное Управление СК РФ по Иркутской области

В Иркутске задержали мужчину, который организовал похищение партии медицинских масок на сумму более 31 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 49-летний подозреваемый узнал, что его знакомый бизнесмен отправил большую партию индивидуальных средств защиты в Ивановскую область. Мужчина пришел к предпринимателю домой, избил его и приковал к батарее.

Под угрозами он вынудил бизнесмена изменить адрес поставки груза. Когда средства защиты привезли в указанное злоумышленником место, его сообщники похитили маски и перевезли их Москву для дальнейшей продажи.

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Когда предприниматель освободился, он сразу обратился в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. На складе в Москве была обнаружена часть медицинских масок — похитители успели продать больше половины груза, добавили в СК.

Мужчину арестовали, следователи проверяют его причастность к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере).

В конце мая Следственный комитет задержал в Москве женщину, которая распространяла фейковую информацию о медицинским масках. Она опубликовала в социальных сетях ролик, в котором утверждалось, что продаваемые в российских торговых сетях маски, якобы поставленные в качестве гуманитарной помощи из Китая, должны раздаваться бесплатно. Информация, что эти маски должны были распространяться бесплатно, не соответствовала действительности: на этикетке была указана информация о сертификации товара.
 

Теги: Иркутская область, медицинские маски, СК
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