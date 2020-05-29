В Марий Эл СК завел уголовное дело на укусившую полицейского женщину

Фото: marisledcom / VK

В поселке Параньга (Республика Марий Эл) женщина укусила полицейского за руку после его замечания о необходимости надеть медицинскую маску, против нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК региона.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней женщины», — уточняется в сообщении. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти при исполнении им должностных обязанностей).

По информации следователей, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции по Мари-Турекскому району заметил в очереди на рынке поселка Параньга женщину без маски и объяснил ей, что это административное правонарушение. Нарушительница отказалась представится и попыталась уйти. «Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки», — отмечается в сообщении.