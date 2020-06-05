Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Сергей Жвачкин (Фото: gubernator.tomsk.ru)

Нарушение требований безопасности со стороны некоторых медработников Томской области привело к заражению целых отделений в больницах региона. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин в областной думе, передает местный портал Vtomske.ru

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки», — цитирует издание губернатора.

Он также усомнился в справедливости перечисления страховых выплат в размере 68,8 тыс. руб. тем медикам, которые заразились из-за своей беспечности.