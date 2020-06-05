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Пандемия коронавируса ,  
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Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин (Фото: gubernator.tomsk.ru)

Нарушение требований безопасности со стороны некоторых медработников Томской области привело к заражению целых отделений в больницах региона. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин в областной думе, передает местный портал Vtomske.ru

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки», — цитирует издание губернатора.

Он также усомнился в справедливости перечисления страховых выплат в размере 68,8 тыс. руб. тем медикам, которые заразились из-за своей беспечности.

Минздрав сообщил о выдаче страховых выплат медикам из-за COVID-19
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами. «Она же нарушила мыслимые и немыслимые правила врача! И она заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения», — добавил Жвачкин.

При этом, как передает ТВ2, губернатор заявил, что в тех больницах, где работают с коронавирусом, нет ни одного случая заражения врачей. «Все потому, что они соблюдают технику безопасности, потому что они на передовой», — сказал он.

В середине мая власти решили выплачивать медработникам страховку в 68,8 тыс. руб. в том случае, если они заболеют COVID-19 при исполнении своих обязанностей.

В Минздраве уточняли, что если у медика выявят коронавирус, то больница должна создать комиссию, которая установит, при каких именно обстоятельствах заразился сотрудник.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 832 случая заражения коронавирусом, 386 человек вылечились, 11 умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, врачи, Томская область
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