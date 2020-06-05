Lufthansa выйдет из топ-30 компаний на Франкфуртской бирже

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa покинет индекс Франкфуртской биржи DAX и перейдет во второй биржевой дивизион MDAX. Об этом сообщает оператор фондовой площадки Deutsche Boerse AG.

По данным биржи, Deutsche Lufthansa AG покинула топ-30 крупнейших акционеров Германии впервые за почти 32 года членства в индексе. Переход в MDAX будет выполнен в соответствии с «правилами быстрого выхода». Изменения вступят в силу с 22 июня.

В MDAX входят 60 компаний средней капитализации. Вместо Lufthansa в индекс DAX войдут акции компании недвижимости Deutsche Wohnen SE.

Lufthansa сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и прекращения международного авиасообщения. В начале марта компания вывела из эксплуатации 150 самолетов, а спустя несколько дней сообщила о сокращении полетов наполовину.