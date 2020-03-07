Lufthansa решила сократить программу полетов на 50% из-за коронавируса

В немецкой группе компаний сообщили, что отменяют полеты в том числе двухпалубных Airbus 380. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса и массовая отмена рейсов

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Lufthansa Group заявила о намерении сократить на 50% число полетов своих самолетов, сообщаетcя на сайте группы. Причиной такого решения стало резкое сокращение числа купленных билетов и постоянные отмены рейсов в связи со вспышкой коронавируса в различных странах мира.

В частности, компания приняла решение отказаться от полетов двухпалубных лайнеров Airbus 380. Все имеющиеся у Lufthansa Group 14 самолетов этой модели будут в ближайшие несколько недель оставаться в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

Это уже второе за неделю заявление Lufthansa Group о сокращении полетной программы, сообщает Business Traveller. В минувший понедельник немецкая компания заявляла о планах сократить число рейсов на 25%. Однако уже позже стало известно об отмене полетов в Тель-Авив и Эйлат из-за решения израильского правительства запретить ограничить въезд туристов из стран, где произошла вспышка коронавируса.

Также Lufthansa отменила рейсы Мюнхен — Гонконг — Мюнхен, а также воздушное сообщение между Франкфуртом-на-Майне и столицей Южной Кореи Сеулом.

В пятницу стало известно о серьезных проблемах норвежской Norwegian, чьи акции упали на фоне ожиданий отмены рейсов из-за коронавируса. Как сообщает Guardian, компания, которая активно занималась отправкой туристов в Италию, по объему перевозок была крупнейшим лоукостером в Европе после британской EasyJet и ирландской Ryanair.