Lufthansa объявила о планах возобновить полеты в июне

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Немецкая авиакомпания Lufthansa Group планирует в июне текущего года возобновить полеты по 130 маршрутам. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в РБК.

Из-за пандемии коронавируса большая часть парка авиакомпании вынужденно простаивала, но с июня самолеты снова начнут летать, 80 самолетов Lufthansa, Eurowings и SWISS. Они будут обслуживать в том числе и туристические направления.

Ожидается, что в июне компания будет проводить рейсы в 106 пунктов в Германии, а также в ряд европейских городов. Среди них — Майорка, Фаро, Зюльт, Крит, Ницца и многие другие. Кроме того, в программе есть также более 20 межконтинентальных направлений, включая Лос-Анджелес, Мексику, Дубай и Йоханнесбург.

В начале марта Lufthansa Group из-за вспышки коронавируса вывела из эксплуатации 150 самолетов. Впоследствии авиакомпания решила сократить программу полетов из-за пандемии коронавируса на 50%. В частности, компания приняла решение отказаться от полетов двухпалубных лайнеров Airbus 380.

Lufthansa Group — крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.