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Власти Германии после 23-летнего перерыва станут совладельцами Lufthansa

Общий размер средств, выделяемых властями ФРГ на помощь авиакомпании, составит до €9 млрд (рыночная капитализация Lufthansa составляет немногим более €4 млрд)
Фото: Arne Dedert / Reuters
Фото: Arne Dedert / Reuters

Среди акционеров германской авиакомпании Lufthansa вновь появится государство, полностью вышедшее из капитала компании в 1997 году. В соответствии с условиями предоставления помощи перевозчику, оказавшемуся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, государство в лице Фонда стабилизации экономики (Wirtschaftsstablisierungsfonds, WSF) получит 20% в капитале Lufthansa, выкупив дополнительно выпущенные акции, сообщается на сайте авиакомпании.

Выкуп акций будет произведен по цене €2,56 за штуку, таким образом, в общей сложности государство выплатит за бумаги около €300 млн. Новый акционер получит право назначить двух членов наблюдательного совета авиакомпании, один из которых войдет в состав комитета по аудиту.

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Однако по условиям соглашения WSF не будет голосовать своими акциями на общих собраниях акционеров по вопросам, не связанным с возможным поглощением компании. В случае если такое случится, WSF получит право увеличить свой пакет до блокирующего — 25% плюс одна акция.

Общий же размер средств, выделяемых властями ФРГ на помощь Lufthansa, составит до €9 млрд (рыночная капитализация компании составляет немногим более €4 млрд). Из этой суммы €5,7 млрд государство вольет в перевозчика в качестве неголосующего капитала, при этом компания должна будет выплачивать WSF вознаграждение в 4% в 2020–2021 годах и постепенно увеличивать его до 9,5% в 2027 году. При невыплате компенсации доля WSF в капитале авиакомпании может увеличиться на 5% (не ранее 2024 года), а затем еще на 5% (в 2026-м) при соблюдении некоторых условий. В случае полного возврата Lufthansa выделенных ей в капитал средств WSF обязуется продать принадлежащий ему пакет по рыночной цене не позднее 31 декабря 2023 года.

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Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Еще €3 млрд Lufthansa должна получить в качестве кредита на три года от германского госбанка Kreditanstalt für Wiederaufbau и пула коммерческих банков.

Условия соглашения подлежат одобрению правлением и наблюдательным советом Lufthansa, после этого в их поддержку должны выступить большинство акционеров компании на внеочередном собрании. Соглашение должна также одобрить Еврокомиссия.

После появления новостей о намерении государства поддержать Lufthansa акции компании подорожали на 7,5% — до €8,64 за штуку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Lufthansa, Германия, авиация
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