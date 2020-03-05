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Lufthansa выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за коронавируса

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует вывести из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств», — сказал представитель перевозчика.

В общей сложности авиапарк Lufthansa Group, в которую также входят Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines, насчитывает 770 самолетов.

На прошлой неделе Lufthansa на фоне эпидемии коронавируса объявила, что на четверть (25%) сокращает перелеты малой и средней протяженности. В компании отметили, что продолжительность этого периода будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом. Кроме того, в компании предупредили о сокращении количества перелетов большой протяженности. Как сообщили в Lufthansa, число временно неиспользуемых самолетов, предназначенных для длительных перелетов, увеличится с 13 до 23. Также в компании отмечали, что возможность сокращения рабочих часов сотрудников рассматривается в качестве одной из мер противодействия коронавирусу.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого о выявленных случаях также заявили ряд стран. В их числе: Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Италия, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

По данным китайских медиков на 4 марта, количество зараженных коронавирусом в стране достигло 80 270 человек. Число заболевших по всему миру превысило 94,1 тыс. человек. Умерли более 3,2 тыс. человек.

Теги: Lufthansa, коронавирус, авиакомпания
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