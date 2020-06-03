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В Миннесоте начали расследовать действия полиции на фоне протестов

Департамент по правам человека расследует действия полиции Миннеаполиса за последние десять лет для того, чтобы выяснить, были ли полицейские вовлечены в «систематическую дискриминацию»

Департамент по правам человека штата Миннесота начал расследовать действия полиции Миннеаполиса после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. Об этом сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолц на своей странице в Twitter.

«Наш Департамент по правам человека Миннесоты сегодня выдвинул обвинения против полиции Миннеаполиса. Департамент будет изучать политику, процедуры и действия за последние десять лет, чтобы определить, были ли вовлечены [сотрудники полиции] в систематическую дискриминацию», — написал Уолц.

В другом твите губернатор пообещал использовать все имеющиеся средства для того, чтобы «разрушить поколения систематического расизма» в Миннесоте.

Полиция задержала Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Его подозревали в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил мужчине коленом на горло. Момент задержания был снят на видео, на нем Флойд говорит о трудностях с дыханием. Через некоторое время задержанный умер в больнице.

Беспорядки в городах США. Главное
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Фото: Jim Bourg / Reuters

Позже судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало удушение в результате убийства. «Механическая асфиксия является причиной смерти, а убийство — способом смерти», — заявила один из экспертов. Полицейских, участвовавших в задержании, уволили.

После смерти Флойда в Миннеаполисе начались акции протеста, к которым впоследствии присоединились другие города. Выступления переросли в беспорядки и погромы. В частности, люди вышли на акции протеста в Атланте (штат Джорджия), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада).

В результате протестов погибли несколько человек. В десятках городов США власти ввели комендантский час, в том числе, в Нью-Йорке.

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: беспорядки, протесты, Миннесота
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