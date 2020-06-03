В Миннесоте начали расследовать действия полиции на фоне протестов

Департамент по правам человека расследует действия полиции Миннеаполиса за последние десять лет для того, чтобы выяснить, были ли полицейские вовлечены в «систематическую дискриминацию»

Департамент по правам человека штата Миннесота начал расследовать действия полиции Миннеаполиса после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. Об этом сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолц на своей странице в Twitter.

«Наш Департамент по правам человека Миннесоты сегодня выдвинул обвинения против полиции Миннеаполиса. Департамент будет изучать политику, процедуры и действия за последние десять лет, чтобы определить, были ли вовлечены [сотрудники полиции] в систематическую дискриминацию», — написал Уолц.

В другом твите губернатор пообещал использовать все имеющиеся средства для того, чтобы «разрушить поколения систематического расизма» в Миннесоте.

Полиция задержала Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Его подозревали в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил мужчине коленом на горло. Момент задержания был снят на видео, на нем Флойд говорит о трудностях с дыханием. Через некоторое время задержанный умер в больнице.