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Пандемия коронавируса ,  
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Франция выступит с предложением открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля

Власти Франции намерены предложить странам ЕС открыть с 1 июля внутренние границы Шенгенской зоны. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По его данным, данное предложение планируется обсудить в пятницу, 5 июня, в рамках видеоконференции с участием глав МИД.

По информации BFMTV, внутренние границы Европы предлагается открыть 15 июня. При этом к туристам, приехавшим в страну, не нужно будет проходить обсервацию. Как отмечает телеканал, эти меры коснутся только тех стран, которые ввели их ввели в одностороннем порядке, как это сделали Великобритания и Испания.

Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая
Общество
Эмманюэль Макрон

Закон о режиме чрезвычайного санитарного положения продолжительностью два месяца вступил в силу во Франции 24 марта. Согласно документу, в это время правительство может без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы, в том числе водить запреты на перемещения, устанавливать комендантский час, закрывать определенные группы предприятий и контролировать цены.

В середине апреля президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу до 11 мая. Таким образом, сохраняется ограничение на передвижение, а границы страны остаются закрытыми. При этом, как отмечал Макрон, после этой даты во Франции постепенно начнут открывать учебные заведения, чтобы успеть подготовить их к новому учебному году. Однако культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля, утверждал французский лидер.

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии
Политика
Эмманюэль Макрон

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страна не будет открывать свои государственные границы как минимум до середины июня. Исключения возможны для сотрудников предприятий, продолжающих работу за пределами Франции, или при необходимости ухода за ребенком или больными родственниками.

В начале мая парламент Франции утвердил законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 июля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Франция, Шенгенская зона, коронавирус
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