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Пандемия коронавируса ,  
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Франция оставит границы закрытыми до середины июня

Франция не будет открывать свои государственные границы как минимум до середины июня. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава МВД страны Кристоф Кастанер, пишет Figaro.

По его словам, несмотря на отсутствие пограничного контроля внутри Шенгенской зоны, границы с другими европейскими странами останутся закрытыми «по крайней мере, до 15 июня».

При этом министр допустил, что пересечение границы может быть разрешено сотрудникам предприятий, продолжающих работу за пределами Франции или при необходимости ухода за ребенком или больными родственниками.

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Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images

В середине апреля президент страны Эмманюэль Макрон продлил карантинные меры до 11 мая. Во время брифинга 7 мая глава французского правительства Эдуард Филипп заявил, что уже в понедельник часть ограничений начнут снимать. При этом он призвал не ослаблять дисциплину в связи с частичной отменой самоизоляции.

По данным университета Джона Хопкинса, во Франции с начала эпидемии подтверждено 174,3 тыс. заболевших COVID-19. 54 тыс. человек выздоровели, 25,8 тыс. пациентов умерли. Страна находится на шестом месте в мире по количеству зараженных.

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Источник: JHU
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Теги: Франция, коронавирус, границы
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