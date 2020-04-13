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Пандемия коронавируса ,  
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Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу. Об этом он заявил в телеобращении к жителям Франции вечером в понедельник, пишет Liberation.

В стране еще на четыре недели, до 11 мая, продлевается ограничение на передвижение, границы страны остаются закрытыми. «Это единственный способ замедлить распространение вируса», — сказал Макрон.

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По его словам, действующие меры по борьбе с распространением COVID-19 не нуждаются ни в усилении, ни в ослаблении. Снятие карантина после 11 мая будет возможным, если в эпидемии наметится спад. Однако после этой даты постепенно во Франции начнут открывать учебные заведения, чтобы успеть подготовить их к новому учебному году. Публичные места останутся закрытыми, культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Французский лидер также анонсировал новые меры помощи безработным, которые коснуться восьми миллионов французов. В частности, Макрон пообещал новых отсрочек по кредитам, отмену сборов и помощь наиболее пострадавшим от коронавируса секторам экономики.

Карантин во Франции был объявлен 17 марта. Он должен был закончиться 15 апреля.

По данным университета Джона Хопкинса, к вечеру 13 апреля во Франции было зафиксировано 137,8 тыс заболевших COVID-19. Почти 15 тыс человек умерли от вызванных коронавирусом осложнений.

Теги: коронавирус, Франция, Эмманюэль Макрон
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