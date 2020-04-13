Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране ограничительные меры для противодействия коронавирусу. Об этом он заявил в телеобращении к жителям Франции вечером в понедельник, пишет Liberation.

В стране еще на четыре недели, до 11 мая, продлевается ограничение на передвижение, границы страны остаются закрытыми. «Это единственный способ замедлить распространение вируса», — сказал Макрон.

По его словам, действующие меры по борьбе с распространением COVID-19 не нуждаются ни в усилении, ни в ослаблении. Снятие карантина после 11 мая будет возможным, если в эпидемии наметится спад. Однако после этой даты постепенно во Франции начнут открывать учебные заведения, чтобы успеть подготовить их к новому учебному году. Публичные места останутся закрытыми, культурные и спортивные массовые мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля.