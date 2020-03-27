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Пандемия коронавируса ,  
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Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии

При отсутствии солидарности в борьбе с пандемией в Европе принятые странами меры могут подорвать основы ЕС, такие как открытые границы, что в конечном итоге приведет к распаду блока, предупредил Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны — участницы не проявят солидарность в преодолении этого кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которые провели лидеры 27 стран Евросоюза в четверг, 26 марта, рассказал источник агентства.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее 22 марта французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента сообщила, что Макрон оказал давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По версии источников издания, британский премьер ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за ультиматума Макрона: тот пригрозил закрыть границу между Францией и Британией. Макрон был недоволен тем, что Лондон не предпринимает действия для сдерживания распространения вируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал собеседник газеты, имея в виду Джонсона.

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С речью к нации, посвященной распространению коронавируса, Макрон обратился 16 марта. Как отмечает RFI, его выступление посмотрели рекордные 35 млн человек. Макрон призвал французов сохранять спокойствие, но объявил, что с этого дня в стране на 15 дней разрешают только необходимые передвижения, например для покупки лекарств или ради работы, если нет возможности сделать это удаленно.

За то время, когда Европа стала основным очагом распространения коронавирусной инфекции, рейтинг доверия французов Макрону вырос на 13%. Сейчас Макрону доверяют больше половины французов (52%), а это самый высокий показателей за два года (в августе 2018-го его поддерживали лишь 34% французов).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 26 марта, общее количество выявленных зараженных коронавирусом в странах Европы достигло 250 287 (плюс 29 771 за сутки), из них 13 950 человек умерли (плюс 1964 за сутки).

Во Франции к 26 марта было выявлено 29,5 тыс. носителей нового коронавируса, 1698 человек умерли (данные института Хопкинска). Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии, где число выявленных случаев заражения практически сравнялось с показателями Китая — 80,5 тыс. против 81,7 тыс. человек.

Теги: Евросоюз, Эмманюэль Макрон, Шенгенская зона
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