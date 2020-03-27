Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии

При отсутствии солидарности в борьбе с пандемией в Европе принятые странами меры могут подорвать основы ЕС, такие как открытые границы, что в конечном итоге приведет к распаду блока, предупредил Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны — участницы не проявят солидарность в преодолении этого кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которые провели лидеры 27 стран Евросоюза в четверг, 26 марта, рассказал источник агентства.

«На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения», — заявил президент Франции.

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Ранее 22 марта французская Liberation со ссылкой на источники в офисе президента сообщила, что Макрон оказал давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По версии источников издания, британский премьер ввел ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за ультиматума Макрона: тот пригрозил закрыть границу между Францией и Британией. Макрон был недоволен тем, что Лондон не предпринимает действия для сдерживания распространения вируса. «Мы вынуждены были явно пригрозить ему для того, чтобы заставить наконец пошевелиться», — рассказал собеседник газеты, имея в виду Джонсона.