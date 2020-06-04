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«Транснефть» направит в Норильск отряд для ликвидации разлива топлива

Фото: morspas.com
Фото: morspas.com

Компания «Транснефть» направит пять бригад общей численностью 80 человек на ликвидацию последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Красноярский край). Об этом сообщил РБК представитель компании Игорь Демин.

«В настоящее время генеральный директор компании «Транснефть — Сибирь» Виктор Бронников вместе с четырьмя сотрудниками вылетели на место происшествия, чтобы провести рекогносцировку и определиться с объемом необходимого оборудования и техники», — сказал он РБК.

Компания также направит технику: насосы-скиннеры, боновые заграждения, емкости для сбора, вездеходы, палатки и печки для их отопления и т.д.

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Ликвидация последствий аварии

По словам представителя компании, специалисты «Транснефти» планируют при ликвидации разлива нефтепродуктов взаимодействовать с МЧС и с отрядом, присланным «Газпром нефтью».

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из резервуара вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива, оно попало в реки Амбарная и Далдыкан, оказавшись практически во всех их притоках. По данным прокуратуры на 2 июня, площадь загрязнения составляла 180 тыс. кв. м.

Президент Владимир Путин поручил как можно скорее устранить последствия аварии. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что может попросить нефтяные компании помочь в ликвидации разлива топлива.

Помимо «Транснефти» помощь в ликвидации последствий аварии оказывает «Газпром нефть». Для этого аварийно-спасательный отряд компании из 70 человек ранее вылетел в Норильск.

Теги: Норильск, новости РБК, «Транснефть»
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