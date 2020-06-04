«Транснефть» направит в Норильск отряд для ликвидации разлива топлива

Фото: morspas.com

Компания «Транснефть» направит пять бригад общей численностью 80 человек на ликвидацию последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Красноярский край). Об этом сообщил РБК представитель компании Игорь Демин.

«В настоящее время генеральный директор компании «Транснефть — Сибирь» Виктор Бронников вместе с четырьмя сотрудниками вылетели на место происшествия, чтобы провести рекогносцировку и определиться с объемом необходимого оборудования и техники», — сказал он РБК.

Компания также направит технику: насосы-скиннеры, боновые заграждения, емкости для сбора, вездеходы, палатки и печки для их отопления и т.д.

По словам представителя компании, специалисты «Транснефти» планируют при ликвидации разлива нефтепродуктов взаимодействовать с МЧС и с отрядом, присланным «Газпром нефтью».