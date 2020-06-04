Турция не откроет авиасообщение с Россией в июне

Власти Турции в июне планируют восстановить авиасообщение с 40 странами, прерванное из-за мировой пандемии коронавируса, однако Россия в их число не вошла. Об этом сообщает канал NTV со ссылкой на министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу.

«Страны пытались предотвратить эпидемию, сокращая свои международные рейсы и даже закрывая их. <…> Теперь мы должны восстановить наши связи», — сказал чиновник.

10 июня Турция откроет авиасообщение с Северным Кипром, Бахрейном, Болгарией, Катаром, Грецией. 15 июня — с Германией, Австрией, Азербайджаном, Чехией, Хорватией, Гонконгом, Швейцарией, Японией, Северной Македонией, Литвой, Венгрией, Польшей, Румынией, Сербией, Сингапуром, Словенией и Таджикистаном. 20 июня — с Нидерландами и Казахстаном. 22 июня — с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Эстонией, Финляндией, Южной Кореей, Ирландией, Черногорией, Кыргызстаном, Латвией, Люксембургом, Норвегией и Словакией. С 25 июня начнут летать самолеты в Бельгию.

Турция закрыла международное авиасообщение в конце марта. В конце мая МИД Турции начал работу над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что страна готова организовать чартерные рейсы для туристов.