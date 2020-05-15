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Пандемия коронавируса ,  
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Россия и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россия и Турция договорились снять взаимные ограничения для транзита автомобильных перевозчиков, сообщается на сайте российского Минтранса.

Министр транспорта России Евгений Дитрих и его турецкий коллега Адиль Караисмаилоглу позитивно оценили взаимные меры, целью которых является снятие ограничений на период пребывания российских водителей в Турции и турецких автоперевозчиков в России во время двусторонних перевозок.

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

«Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — говорится в сообщении Минтранса.

22 апреля Дитрих обсуждал с Караисмаилоглу выделение дополнительных транзитных разрешений для турецких перевозчиков, а также возможность снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, для российских автоперевозчиков при въезде в Турцию.

В конце апреля в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков сообщили, что власти Турции обязали водителей покидать территорию страны в течение 72 часов. Продлить этот срок можно на 24 часа в зависимости от дорожных, погодных и таможенных условий, отмечали в ассоциации.

В мае глава Минтранса России заявил турецкому коллеге, что Москва может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну, если Анкара не снимет ограничения в отношении российских водителей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Россия, Турция, Минтранс, ограничения
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