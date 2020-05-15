Россия и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков

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Россия и Турция договорились снять взаимные ограничения для транзита автомобильных перевозчиков, сообщается на сайте российского Минтранса.

Министр транспорта России Евгений Дитрих и его турецкий коллега Адиль Караисмаилоглу позитивно оценили взаимные меры, целью которых является снятие ограничений на период пребывания российских водителей в Турции и турецких автоперевозчиков в России во время двусторонних перевозок.

«Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — говорится в сообщении Минтранса.

22 апреля Дитрих обсуждал с Караисмаилоглу выделение дополнительных транзитных разрешений для турецких перевозчиков, а также возможность снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, для российских автоперевозчиков при въезде в Турцию.