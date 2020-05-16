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Турция разрешила россиянам въезд для лечения

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Гражданам 31 страны, в том числе России, разрешат въезжать в Турцию для прохождения лечения в медучреждениях. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на решение правительства республики.

Ограничения снимут с 20 мая. Кроме граждан России, пересечь границу смогут граждане Азербайджана, Украины, Грузии, Туркмении, Казахстана, Германии, Великобритании, Нидерландов и ряда других стран.

При этом въехать в страну смогут только пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

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Фото: Global Look Press


Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта. По состоянию на 16 мая в стране зафиксировали 146 тыс. случаев заражения COVID-19, более 4 тыс. заразившихся умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Турция, коронавирус, лечение
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