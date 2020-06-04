В Кремле заявили о стабилизации на международных рынках энергоресурсов

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В Кремле отмечают стабилизацию на международных рынках энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин не планирует в ближайшие дни проводить телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и властями Саудовской Аравии по теме ОПЕК+.

Отвечая на вопрос о том, когда ожидается заседание ОПЕК+ и насколько Москва готова продлить действие существующих договоренностей о снижении производства нефти, Песков посоветовал обратится в Минэнерго. Он отметил, что глава ведомства Александр Новак находится в контакте со своими зарубежными коллегами.