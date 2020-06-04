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В Кремле заявили о стабилизации на международных рынках энергоресурсов

BRENT BR-7.20 $39,36 +0,66%
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Кремле отмечают стабилизацию на международных рынках энергоресурсов. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин не планирует в ближайшие дни проводить телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и властями Саудовской Аравии по теме ОПЕК+.

Отвечая на вопрос о том, когда ожидается заседание ОПЕК+ и насколько Москва готова продлить действие существующих договоренностей о снижении производства нефти, Песков посоветовал обратится в Минэнерго. Он отметил, что глава ведомства Александр Новак находится в контакте со своими зарубежными коллегами.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В середине апреля страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти. Участники сделки должны сократить добычу суммарно на 9,7 млн барр./сутки в мае—июне, а затем постепенно увеличивать, сократив квоту до 5,8 млн барр./сутки к маю 2022 года.

Теперь стороны обсуждают продление жесткой квоты в 9,7 млн барр. еще на два месяца — до конца лета. Об этом сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил источник РБК, близкий к Минэнерго.

Теги: нефть, энергетика, Дмитрий Песков
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