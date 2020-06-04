В России за сутки выявили 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

Инфицированные обнаружены во всех регионах страны. Из общего суточного количества случаев заболевания 38,2% не имело клинических проявлений

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксировали 8831 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Случаи заболевания были выявлены во всех 85 субъектах страны. «За последние сутки в России выявлен 8831 новый случай коронавируса <...>. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заразившихся зафиксировали в Москве — 1998 человек. Следом идут Московская область (767), Санкт-Петербург (375), Нижегородская (319) и Свердловская (298) области.

В общей сложности в России выявлено 441 108 случаев заражения коронавирусом. Чуть меньше половины всех заболевших при этом в столице — 187,2 тыс. Сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается также в Подмосковье (41,1 тыс.), Санкт-Петербурге (17 тыс.) и Нижегородской области (10,8 тыс.).